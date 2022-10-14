Илон Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter Reuters: Илон Маск попал под следствие федеральных властей из-за сделки с Twitter

Фото: Patrick Pleul/ZB/globallookpress.com

Илон Маск находится под следствием федеральных властей в связи с его поведением в сделке по поглощению Twitter, сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы. В чем именно заключается цель расследований и какие федеральные власти их проводят, не сообщается.

Илон Маск в настоящее время находится под следствием федеральных властей из-за его поведения в связи с приобретением Twitter, — цитирует издание представителей компании.

Отмечается, что Twitter несколько месяцев назад направила запрос адвокатам Маска с просьбой о предоставлении переписки предпринимателя с федеральными властями, однако сообщения представлены не были. После того, как компания запросила документы через суд, адвокаты Маска предоставили «журнал привилегий» со списком документов, которые не следует обнародовать.

6 октября агентство Reuters сообщило, что Маск и Twitter продолжат обсуждать возможность покупки соцсети за $44 млрд. 9 июля стало известно, что миллиардер приостановил сделку по покупке Twitter из-за того, что не были выполнены ее условия со стороны компании.

Между тем издание Politico сообщило, что власти США обеспокоены «захватом» социальной сети Twitter со стороны Маска. По мнению авторов материала, эти шаги предпринимателя могут создать немало проблем для республиканцев и демократов, а также привести к возвращению Дональда Трампа на пост президента страны.