https://static.news.ru/photo/8bc394ea-d093-11e9-bf76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот видео

Американский инженер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о подаренном ему электрокаре Tesla. Об этом бизнесмен написал в Twitter.

Дело в том, что Лукашенко заявил о подарке от Маска 2 сентября в беседе со школьниками. Издание «Белорусский партизан» решило проверить слова главы государства и опубликовало в Twitter статью «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». Один из пользователей и задал Маску вопрос, правда ли это.

Эм, нет, — ответил бизнесмен.

Из первых уст: Илон Маск не дарил Лукашенко Tesla



Бизнесмен и изобретатель Илан Маск... https://t.co/NKBJhTyW4u pic.twitter.com/OPxfu5zysC — Белорусский партизан (@belpartisan) 6 сентября 2019 г.

Журналисты обратили внимание, что заявление Лукашенко показал только один телеканал. Никакие государственные СМИ информацию о подарке не передавали.

Кроме того, по их данным, электрокар Tesla Model S P100D появился у белорусского лидера в 2017 году. Машина стоит $165 тыс.

У Лукашенко также есть Geely Emgrand EV, подаренный китайскими бизнесменами. Также он владеет Maybah, который был презентом на день рождения от «одного российского человека».