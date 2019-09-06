https://static.news.ru/photo/8bc394ea-d093-11e9-bf76-fa163e074e61_660.jpgФото: Скриншот видео
Американский инженер и предприниматель Илон Маск прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о подаренном ему электрокаре Tesla. Об этом бизнесмен написал в Twitter.
Дело в том, что Лукашенко заявил о подарке от Маска 2 сентября в беседе со школьниками. Издание «Белорусский партизан» решило проверить слова главы государства и опубликовало в Twitter статью «Кто на самом деле подарил Лукашенко электрокар за $165 тысяч?». Один из пользователей и задал Маску вопрос, правда ли это.