https://static.news.ru/photo/67b00f10-dfdf-11e9-909d-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: imago-images.de/Global Look Press

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение краснодарских предпринимателей посетить бизнес-форум в столице Кубани. Оно было помещено на билборд, который установили в городе Хоторн, где находится офис космической компании Маска.

Рекламный щит снабдили надписью «Kak tebe takoe?» и поместили QR-код, по которому открывался видеоролик с приглашением на мероприятие. К изобретателю также обратилась пользователь соцсети Катя Павлющенко, попросившая Маска ответить «творческим людям из Краснодара». Основатель SpaceX сделал это по-русски в Twitter .

Язык хорошо подвешен, — написал Маск в ответ.

язык хорошо подвешен — Elon Musk (@elonmusk) 25 сентября 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что Илон Маск назвал главную проблему для человечества. По его мнению, серьёзным испытанием для людей станет демографический коллапс. Бизнесмен подчеркнул, что произойдёт не взрыв, а именно коллапс. С ним согласился основатель Alibaba Джек Ма. Он добавил, что 1,4 млрд жителей Китая — не такая большая цифра, как кажется. Предприниматель уверен, что следует «создавать больше людей».