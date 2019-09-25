Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал предложение краснодарских предпринимателей посетить бизнес-форум в столице Кубани. Оно было помещено на билборд, который установили в городе Хоторн, где находится офис космической компании Маска.
Рекламный щит снабдили надписью «Kak tebe takoe?» и поместили QR-код, по которому открывался видеоролик с приглашением на мероприятие. К изобретателю также обратилась пользователь соцсети Катя Павлющенко, попросившая Маска ответить «творческим людям из Краснодара». Основатель SpaceX сделал это по-русски в Twitter.
Ранее News.ru сообщал, что Илон Маск назвал главную проблему для человечества. По его мнению, серьёзным испытанием для людей станет демографический коллапс. Бизнесмен подчеркнул, что произойдёт не взрыв, а именно коллапс. С ним согласился основатель Alibaba Джек Ма. Он добавил, что 1,4 млрд жителей Китая — не такая большая цифра, как кажется. Предприниматель уверен, что следует «создавать больше людей».