Илон Маск отправился в Китай Reuters: Илон Маск отправился с необъявленным визитом в Китай

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск вылетел в Китай, пишет Reuters со ссылкой на источники. Ранее он не анонсировал свою поездку в страну. Отмечается, что он планирует провести ряд встреч с высокопоставленными китайскими чиновниками, чтобы обсудить развитие своей компании Tesla.

Собеседники агентства рассказали, что Маск хочет создать программное обеспечение для автономных автомобилей, для этого ему нужно получить разрешение на передачу за границу данных, собираемых в Китае. Это необходимо для обучения алгоритмов автопилотов, пояснили они.

Ранее стало известно, что Илон Маск принял решение сократить 10% рабочей силы на предприятиях Tesla по всему миру. Согласно последнему годовому отчету, в компании работают свыше 140 тысяч человек. Это значит, что своих мест лишатся 14 тысяч специалистов. Сам Маск объяснил решение стремлением к экономии и инновациям.

Решение стало следствием тяжелого начала года для производителя электромобилей, который не оправдал ожиданий инвесторов по объемам продаж. В первом квартале 2024 года компания поставила 387 тысяч машин, что примерно на 13% ниже ожиданий рынка. Падение стало первым за почти четыре года.

До этого Reuters писал, что крупнейшие автомобильные производители Европы могут объединить усилия в борьбе с китайскими конкурентами и американской компанией Tesla. По его данным, вместе они планируют нивелировать «экзистенциальную угрозу», которую несут иностранные компании. Предполагается, что компании займутся выпуском дешевых электрокаров.