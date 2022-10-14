Илон Маск отказался платить за услуги Starlink на Украине CNN: SpaceX сообщила Пентагону об отказе оплачивать услуги Starlink на Украине

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Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX более не в состоянии оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине. В этой связи в компании попросили Пентагон взять эти расходы на себя. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на документы, поступившие в его распоряжение.

По данным телеканала, в настоящее время Украине передано около 20 тысяч спутников Starlink. Согласно заявлению Маска, затраты на это составили $80 млн. Миллиардер ожидает, что к концу года эти расходы составят $100 млн.

Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно, — говорится в сообщении телеканала.

Согласно информации CNN, в сентябре Маск обратился в Пентагон с заявлением о том, что он не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде. Миллиардер просил руководство Пентагона в интересах правительства и армии Украины взять финансирование услуг на себя.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО. По его словам, украинские военные используют эти спутники для разведки и координации ракетных ударов по Херсонской, Запорожской областям, а также Донецкой и Луганской народным республикам.

Также источник в одной из российских спецслужб сообщил, что из-за перебоев в работе спутников Starlink вооруженные силы Украины несут тяжелые потери. По его словам, из-за отсутствия стабильных каналов интернет-связи командиры подразделений получают информацию с фронтов с задержкой.