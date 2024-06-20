Илон Маск рассказал, как ИИ может уничтожить людей Маск: шанс уничтожения человечества искусственным интеллектом составляет до 20%

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Шанс уничтожения человечества искусственным интеллектом колеблется от 10% до 20%, заявил американский миллиардер Илон Маск на Международном фестивале «Каннские львы», пишет Daily Mail. Он напомнил, что соответствующую оценку в свое время дал крестный отец ИИ Джефф Хинтон.

При этом Маск считает, что речь пойдет не о физическом истреблении, а ментальном. По словам предпринимателя, жители Земли могут столкнуться с эмоциональным кризисом из-за развитости ИИ и снижения потребности в человеческом труде.

Если ИИ может делать все, что вы можете, но лучше, какой смысл что-то делать? Я думаю, что произойдет экзистенциальный кризис, — поделился Маск.

Ранее ученые Корнеллского университета в США выяснили, что искусственный интеллект готов решать конфликты ядерным оружием. Ученые исследовали три разные версии GPT OpenAI, Claude и Llama 2. В итоге три большие языковые модели (LLM) при использовании в симуляционных военных играх и дипломатических сценариях приводили ситуацию к обострению, даже если она его не предполагала.

До этого Илон Маск предположил, что человечеству потребуется около миллиона лет, чтобы колонизировать Галактику. Бизнесмен отметил, что для дальнейших исследований космоса важно, чтобы сохранилась цивилизация. Маск также предположил, что люди сумеют найти следы инопланетных цивилизаций. Кроме того, около 20 лет, по словам миллиардера, потребуется для колонизации Марса.