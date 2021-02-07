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Американский предприниматель Илон Маск напишет книгу о своих компаниях — Tesla и Space X. В литературном произведении бизнесмен намерен поведать читателям историю создания предприятий.

Время рассказать историю Tesla и Space X. Земли и Марса. Уроки выучены, — написал мужчина в своём Twitter-аккаунте.

Один из пользователей поинтересовался у Маска, не собирается ли он написать книгу. На это предприниматель ответил утвердительно.

Пока что никаких подробностей о будущем книги не сообщается. Тем не менее, не исключено, что она может выйти в ближайшее время, ведь о своих планах написать историю создания компаний Маск заявлял ещё в 2015 году. Тогда сообщалось, что за её написание Маску могут заплатить 3,5 млн долларов. Предприниматель хотел выпустить книгу в один день по всему миру — сразу на нескольких языках.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Илона Маска готова вырыть подземный туннель под Майами дешевле и быстрее, чем местные строительные компании. Предприниматель пообщался на эту тему с мэром города Фрэнсисом Суаресом, который назвал «чудесным» телефонный разговор с бизнесменом.

Местные предприниматели готовы прорыть тоннель за $1 млрд, потратив на это четыре года времени, The Boring Company Илона Маска планирует выполнить работы «всего» за шесть месяцев, запросив за туннель «всего» $30 млн.