Илон Маск и певица Граймс показали первое фото своего сына

https://static.news.ru/photo/47951e94-6960-11eb-ac4d-96000091f725_660.jpg Илон Маск и Граймс Фото: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск и его возлюбленная певица Граймс практически одновременно показали в своих аккаунтах в социальных сетях фотографии своего сына X Æ A-XII.

Первой снимок разместила вокалистка. В кадре она запечатлена в белом капоре с малышом на руках. Сам же ребёнок отвернулся от камеры, рассматривая антропоморфный объект на заднем плане.

Расскажи мне о водах твоего родного мира, — подписала публикацию знаменитость.

Буквально в то же самое время снимком поделился и сам Илон Маск. В кадре он запечатлён с малышом, сидящим у него на коленях и цепляющимся за футболку, пока предприниматель разговаривает по телефону. Мальчик забавно высунул язык, будто бы говоря отцу, чтобы тот отложил все свои дела и поиграл с ним.

Илон и X Æ A-XII, — подписал свой пост Маск.

В комментариях пользователи поинтересовались, как правильно читается имя малыша. Маск ответил, что оно звучит как «Экс Эш Эй Твелв».

Ранее NEWS.ru писал, что криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен не смог надолго покинуть социальную сеть.

Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на неё написал слово Doge. После этого рост стоимости криптовалюты Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.