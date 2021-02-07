Илон Маск и певица Граймс показали первое фото своего сына

Американский предприниматель Илон Маск и его возлюбленная певица Граймс практически одновременно показали в своих аккаунтах в социальных сетях фотографии своего сына X Æ A-XII.
Первой снимок разместила вокалистка. В кадре она запечатлена в белом капоре с малышом на руках. Сам же ребёнок отвернулся от камеры, рассматривая антропоморфный объект на заднем плане.
Расскажи мне о водах твоего родного мира, — подписала публикацию знаменитость.
Буквально в то же самое время снимком поделился и сам Илон Маск. В кадре он запечатлён с малышом, сидящим у него на коленях и цепляющимся за футболку, пока предприниматель разговаривает по телефону. Мальчик забавно высунул язык, будто бы говоря отцу, чтобы тот отложил все свои дела и поиграл с ним.
Илон и X Æ A-XII, — подписал свой пост Маск.
В комментариях пользователи поинтересовались, как правильно читается имя малыша. Маск ответил, что оно звучит как «Экс Эш Эй Твелв».
Ранее NEWS.ru писал, что криптовалюта Dogecoin выросла в цене в 1,5 раза после твита американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен не смог надолго покинуть социальную сеть.
Маск опубликовал картинку с ракетой-носителем Falcon 9 и в ответ на неё написал слово Doge. После этого рост стоимости криптовалюты Dogecoin разогнался на 19% буквально за 15 минут, а в течение получаса рост достигал 76%.