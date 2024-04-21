Илон Маск допустил, что стратегии выхода из украинского конфликта нет

Фото: Kim Shiflett/Global Look Press/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Twitter (X) заявил, что стратегии выхода из конфликта на Украине нет и это его пугает. Так он ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса об одобрении палатой представителей Конгресса США нового пакета военной помощи Украине.

Мое самое большое опасение заключается в том, что нет стратегии выхода из конфликта, это просто бесконечная война, в ходе которой дети гибнут в траншеях от артиллерии и пулеметного огня или от пуль снайперов на минных полях, — отметил Маск.

Дэвид Сакс написал, что самые умные представители Демократической партии США в глубине души всегда надеялись на провал голосования по законопроекту о финансировании Украины. Тогда неизбежный крах Киева можно было бы возложить на Дональда Трампа. Но нет, теперь он будет полностью лежать на совести президента США Джо Байдена.

Ближе к концу голосования Конгресса США о выделении Киеву нового пакета помощи республиканцы устроили перепалку из-за украинских флагов, которыми начали размахивать демократы. Республиканский сенатор от штата Флорида Анна Паулина Луна подошла к микрофону и потребовала: «Уберите эти чертовы флаги».

Частная военная компания «Украина» или «Антироссия» проработает еще немного и, несмотря на поддержку США и НАТО, ее ждет бесславный итог, отметил ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что будет прикарманено еще больше денег, будет украдено больше оружия и десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев также прокомментировал сообщение о том, что Конгресс США проголосовал за выделение более $61 млрд на военную помощь Украине. По его мнению, сила и правда все равно за Россией, которая обязательно победит.