Илон Маск анонсировал появление новой функции в Twitter Маск анонсировал появление звонков в Twitter

Фото: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Twitter (X) обзаведется функцией аудио- и видеозвонков, сообщил на своей странице владелец соцсети, предприниматель Илон Маск. По его словам, для осуществления вызовов не потребуется номер телефона. Сроки внедрения новой функции бизнесмен не озвучил.

На X появится функция видео- и аудиовызовов: она будет доступна на iOS, Android, Mac и ПК, — написал Маск.

Он заявил, что соцсеть Twitter (X) станет эффективной глобальной адресной книгой.

Как сообщил ранее Маск, в социальной сети Twitter (X) нельзя будет добавлять пользователей в черный список. На вопрос, почему он планирует убрать эту опцию, предприниматель заявил, что она «не имеет значения».

До этого Маск составил в своем аккаунте в Twitter (X) «краткое описание боя» с Марком Цукербергом. Предприниматель заявил, что его соперник отверг все предложенные места для сражения, в том числе собственный дом.

Марк Цукерберг написал в своем аккаунте в социальной сети Threads, что руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск уклоняется от боя с ним, и потому «пора двигаться дальше». По мнению Цукерберга, его оппонент не относится серьезно к проведению боя и ищет для себя отговорки.

Предприниматель напомнил, что предложил Маску «реальную дату» поединка, при этом президент UFC Дэйна Уайт согласился провести благотворительный бой. Он добавил, что если Маск все еще «серьезно настроен» определиться с датой встречи, то он знает, как его найти.