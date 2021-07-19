Алиев сверит часы с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетает в Москву в важный, в некотором смысле даже переломный момент для ситуации на всём Южном Кавказе. Именно Россия, выступив посредником в завершении застарелого карабахского конфликта, не только была инициатором подписания остановившего войну трёхстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года с Азербайджаном и Арменией, но и остаётся гарантом выполнения положений этого важнейшего документа.

Договор не только содержит положения о прекращении огня и отводе войск, о введении в регион контингента российских миротворцев, но и принципы дальнейшего укрепления стабильности и атмосферы взаимного доверия путём снятия прежних барьеров, открытия границ и транспортных коридоров, как основы экономического рывка Южного Кавказа.

Вот только в последнее время всё чаще приходят вести не о налаживании добрососедства и подготовке глобального мирного договора между соседями, а об инцидентах на линии соприкосновения и обстрелах. Застопорился процесс делимитации армяно-азербайджанской границы, которая все эти годы оставалась ещё советской административной, не зафиксированной ни одним международным соглашением.

В Ереване вдруг обнаружилась тенденция к затяжке открытия транспортных коридоров, которые могли бы превратить регион для всех соседних стран в международный транспортный и логистический хаб. Хотя решение этой проблемы подробно обсуждалось в ходе недавнего визита в Москву исполняющего обязанности премьера-министра Армении Никола Пашиняна. Тогда же немало было сказано и о важности форсирования делимитации границы, и о передаче азербайджанской стороне по соображениям гуманности карт минных полей, дабы избежать потерь среди мирного населения и возвращающихся беженцев.

К сожалению, проявили себя влиятельные силы, вспомнившие вдруг о Минской группе ОБСЕ, которая с момента своего основания в 1992 году так и не смогла найти дипломатическое решение карабахской проблемы. В их понимании в рамках этого органа можно, дескать, начать переговоры и многосторонние консультации чуть ли не с чистого листа и обнулить ноябрьские соглашения.

Шушинская древняя крепость в городе Шуша. Гянджинские ворота Сергей Булкин/NEWS.ru

Причём эту идею сейчас особенно активно муссируют представители США и Франции, которые вместе с Россией являются сопредседателями Минской группы. Конечно, логично использовать все авторитетные площадки для усиления многосторонних контактов. Но в данном случае даже не скрывается желание вытеснить Россию из региональных дел и принятия решений. Циркулирует неофициальная информация о том, что, мол, президент Франции Эммануэль Макрон пытается инициировать принятие в Совбезе ООН принципиально новой резолюции по Карабаху.

А это может отбросить весь регион назад, в состояние хаоса и разрушительной взаимной подозрительности, спровоцировать новые кровопролитные столкновения. Но у глобальных игроков явно иные цели, далёкие от мирных забот.

Вот почему визит Алиева представляется исключительно важным. И Россия, и Азербайджан ни на йоту не отступили от достигнутых соглашений. К тому же они обладают эффективными рычагами воздействия на ситуацию. А встреча президентов позволит вновь зафиксировать совпадение позиций и дать ясный ответ новоявленным ревизионистам.