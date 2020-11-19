Ильхам Алиев готовит обращение к нации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время выступит с обращением к нации.
Обращение главы республики будет транслироваться по гостелевидению.
В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.
По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, наряду с российскими военными в обеспечении безопасности в Карабахе будут участвовать и турецкие.
Как писал NEWS.ru, с 13 ноября Армения и Азербайджан обменялись телами 385 человек, погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон. Также с 14 ноября в регион вернулись более трёх тысяч беженцев.