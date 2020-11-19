Ильхам Алиев готовит обращение к нации

https://static.news.ru/photo/3ae9545e-2b07-11eb-bdc1-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время выступит с обращением к нации.

Обращение главы республики будет транслироваться по гостелевидению.

В ночь на 10 ноября Пашинян и президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, наряду с российскими военными в обеспечении безопасности в Карабахе будут участвовать и турецкие.

Как писал NEWS.ru, с 13 ноября Армения и Азербайджан обменялись телами 385 человек, погибших во время конфликта в Нагорном Карабахе. Эта цифра включает жертвы с обеих сторон. Также с 14 ноября в регион вернулись более трёх тысяч беженцев.