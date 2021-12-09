IKEA шуткой попрощалась с Ангелой Меркель

Ангела МеркельФото: Clemens Bilan/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Немецкий филиал производителя мебели IKEA попрощался с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель с помощью рекламного поста. На своей официальной странице в Twitter компания опубликовала изображение бывшей главы исполнительной власти Германии, похожее на страницу из традиционных каталогов, с названием «Наконец-то дома».
Кроме того, опубликованное изображение сопровождается текстом с якобы обращением Меркель к новоизбранному канцлеру Германии Олафу Шольцу.
Вы можете передать мне оперные очки, пожалуйста? Я хочу посмотреть, занят ли уже Олаф, — говорится в твите.
Ранее стало известно, что социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером ФРГ по итогам голосования в немецком бундестаге. Он получил 395 голосов.
Кандидатуру Шольца на пост канцлера внёс президент Германии — Франк-Вальтер Штайнмайер. По мнению наблюдателей, положительный исход голосования по кандидатуре Шольца обеспечен, поскольку коалиция в составе социал-демократов (СДПГ), «Зелёных» и Свободной демократической партии (СвДП) имеет большинство мест в парламенте.