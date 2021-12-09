IKEA шуткой попрощалась с Ангелой Меркель

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ЕС считает контрсанкции, введённые Белоруссией, непрозрачными и оставляющими много вопросов относительно их масштабов, реализации и доступных способов оспаривания в суде. Как сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано, того же самого нельзя сказать о санкциях, ранее введённых в отношении Белоруссии.

По словам представителя ЕС, новое постановление о торговых ограничениях, введённых Белоруссией в ответ на последний пакет санкций, устанавливает очень сложный и непрозрачный механизм торговых ограничений. Также в белорусских документах нет...