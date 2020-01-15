https://static.news.ru/photo/fa9c2ee8-378d-11ea-84a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Торговая сеть IKEA призвала всех покупателей, которые приобрели дорожную кружку TROLIGTVIS, прекратить использование этого продукта. Ограничение касается только тех чашек, которые были произведены в Индии.

Потребителей попросили вернуть кружки в ближайшие магазины сети и пообещали за это полную компенсацию стоимости. Для возврата покупателям не потребуется чек, уточняется в пресс-релизе. Продажа таких чашек приостановлена в IKEA по всему миру.

Veiligheidswaarschuwing en terugroepactie: we roepen de roze, beige, blauwe en groene TROLIGTVIS reisbeker terug en verzoeken je dit product niet langer te gebruiken. 1/2 pic.twitter.com/tXuHSMe1TR — IKEA Nederland (@IKEANederland) January 15, 2020

Недавние исследования выявили, что в кружках количество химических веществ, а именно дибутилфталата, может превышать допустимые границы.

Ранее IKEA начала процедуру отзыва детских нагрудников, проданных в Китае. Причиной стали отрывающиеся застёжки, которые может проглотить ребёнок. Такие случаи уже были зафиксированы в других странах, но в них не было пострадавших, писал NEWS.ru.