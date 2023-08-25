ИИ предложил новые названия для БРИКС после присоединения новых членов ИИ предложил переименовать БРИКС в БРИМЕКА или БРИКС+

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NEWS.ru попросил искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать новые названия для БРИКС после присоединения новых членов. Как известно, сообщество названо по первым буквам его стран-участниц. Вопрос его переименования встал после присоединения шести новых членов — Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Аргентины.

Чат-бот Bing предложил назвать объединение БРИКС+6. Он отмечает, что такое название фиксирует присоединение к нему новых участников. Кроме того, оно удобно еще тем, что в случае присоединения новых стран можно просто менять цифру.

Другое название, которое предлагает Bing, — БРИМЕКА. Оно образовано от первых слогов названий континентов, на которых расположены страны-участницы. Вместе с тем ИИ отмечает, что для этого названия потребуется принять в БРИКС еще две страны: Мексику и Австралию.

При этом чат-бот Claude предложил свои названия. Расширенный БРИКС (EBRICS) — от англ. Expanded BRICS; новый БРИКС (NBRICS) — от англ. New BRICS; глобальный БРИКС (GBRICS) — от англ. Global BRICS; БРИКС-XXI; многосторонний БРИКС (MBRICS) — от англ. Multilateral BRICS; реформированный БРИКС (Reformed BRICS); БРИКСН (BRICSN) — добавление буквы «Н» от новых стран; БРИКСС (BRICSS) — добавление буквы «С» от англ. Strengthened; большой БРИКС (Big BRICS).

Claude заявил, что выбрал бы вариант «Расширенный БРИКС» или «БРИКС+», чтобы подчеркнуть расширение организации за счет новых участников.

По итогам встречи лидеров БРИКС, проходившей в Йоханнесбурге, решено пригласить в состав «пятерки» еще шесть членов, представляющих ислам и Латинскую Америку. Таким образом в БРИКС будет состоять 11 государств. Участники саммита договорились не останавливаться на этом — за нынешним расширением позднее последуют и другие.