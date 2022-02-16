«Их увольнять надо»: Захарова про аналитиков Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту США Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, которые предсказывали обострение ситуации вокруг Украины. По её словам, Вашингтон не первый раз «обращается» к российскому народу со словами о том, что Россия — не враг. С таким заявлением ранее выступил американский президент, сообщает РИА Новости.

Как это всё знакомо. Каждый раз, когда пытаются с нами что-то сделать, нам говорят, что «мы же друзья, не надо видеть в нас врагов». Не первый раз разыгрывается эта карта, — рассказала Захарова.

В своей речи Байден также подчеркнул, что США не планируют размещать ракеты на территории Украины, а НАТО не представляет угрозу России.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не только не идёт на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредотачивать войска на границе. Он также выразил надежду, что ответ Кремля на предложения США по гарантиям безопасности в Европе может заложить основу для решения данной проблемы в регионе.

Накануне истекло время начала «вторжения» России на Украину, которое прогнозировали западные СМИ. Несмотря ошибку, многие издания заменили точное время (03:00 ночи по местному времени) на формулировку «нападёт в любой момент».