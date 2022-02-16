«Их увольнять надо»: Захарова про аналитиков Байдена
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
00:52, 17 февраля 2022
Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту США Джо Байдену следует уволить своих аналитиков, которые предсказывали обострение ситуации вокруг Украины. По её словам, Вашингтон не первый раз «обращается» к российскому народу со словами о том, что Россия — не враг. С таким заявлением ранее выступил американский президент, сообщает РИА Новости.
Как это всё знакомо. Каждый раз, когда пытаются с нами что-то сделать, нам говорят, что «мы же друзья, не надо видеть в нас врагов». Не первый раз разыгрывается эта карта, — рассказала Захарова.
В своей речи Байден также подчеркнул, что США не планируют размещать ракеты на территории Украины, а НАТО не представляет угрозу России.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не только не идёт на деэскалацию ситуации вокруг Украины, но и продолжает сосредотачивать войска на границе. Он также выразил надежду, что ответ Кремля на предложения США по гарантиям безопасности в Европе может заложить основу для решения данной проблемы в регионе.
Накануне истекло время начала «вторжения» России на Украину, которое прогнозировали западные СМИ. Несмотря ошибку, многие издания заменили точное время (03:00 ночи по местному времени) на формулировку «нападёт в любой момент».