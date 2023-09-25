Внимание, розыск: фото руководителей МУС, выдавших ордер на арест Путина

Фото: icc-cpi.int/Ministerio Público - Fiscalía de la Nación/Global Look Press/NEWS.ru

Бертрам Шмитт, Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и Петр Хофманьский

МВД России объявило в розыск председателя Международного уголовного суда в Гааге Петра Хофманьского, его заместительницу Лус дель Кармен Ибаньес Каррансу и судью Бертрама Шмитта. Суть обвинений не раскрывается. В базе розыска министерства говорится, что они разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ.

В июле 2023 года МВД России также включило в базу розыска судей МУС Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталу, выдавших в марте 2023 года ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В августе нынешнего года МИД России внес в стоп-лист 54 британских гражданина, в том числе прокурора МУС Карима Хана.

20 марта 2023 года Следственный комитет РФ открыл уголовные дела в отношении судей МУС, выдавших ордеры на арест. По данным следствия, в их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ — заведомо незаконное заключение под стражу, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что «решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения».