В Азербайджане сняли фильм о взятии Шуши

В Азербайджане презентовали фильм, посвящённый военной операции по возвращению территорий в Карабахе «Шуша, ты свободна!». Кинопремьера, приуроченная к первой годовщине тех событий состоялась 6 ноября в центре имени Гейдара Алиева. Фильм пока озвучен только на азербайджанском языке. Официальный трейлер можно увидеть на YouTube .

Для азербайджанской аудитории сюжет картины — это реальная жизнь их самих и их близких. Зал начал аплодировать ещё на вводных кадрах — клиповой нарезке из картин мирной жизни (бытовые сценки, рок-концерт, рождение ребёнка и т. д.) и боевых действий. Почти половину зала на премьере занимали солдаты в форме спецназа.

Определить сразу, к какому жанру следует отнести «Шушу», не так просто. Документальным фильм назвать нельзя, хотя какие-то документальные съёмки второй карабахской войны туда, естественно, включены.

В дни второй карабахской войны я, оператор и фотограф отправились на передовую, чтобы быть максимально близко к нашим солдатам, чтобы запечатлеть их героические поступки. Это то, чего не догадались сделать кинодокументалисты во время первой карабахской войны, из-за чего у нас очень мало кадров тех событий. На этот раз мы сняли максимум возможного, — говорит Шарифов.

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Постановочным кино «Шуша, ты свободна!» тоже не является. Сидевшие в зале на премьерном показе военнослужащие во время съемок по второму разу прошли след в след тот самый маршрут, который преодолели год назад в боевых условиях, рассказал режиссёр.

Мы снимали с той точки, откуда наши солдаты вошли в Шушу, на какие камни они наступали. Никакой фантазии мы себе не позволили, — рассказывает Джавидан Шарифов.

«Шуша, ты свободна!» получился близким жанру исторической реконструкции, но с тем отличием, что «исторические» персонажи — это люди, для которых описываемые события не история, а часть биографии.

В фильме перемешаны съёмки реальных боёв и игровые эпизоды. Но в фильме не снимался ни один профессиональный актёр, только люди, которые лично принимали участие в войне, — говорит режиссёр.

8 ноября фильм покажут по национальному телевидению Азербайджана.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, обменяться пленными и телами погибших и двигаться к заключению мирного договора. В регионе разместились российские миротворцы. Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.