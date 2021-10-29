«Играл с лифтами»: Байден объяснил опоздание на пресс-конференцию

Президент США Джо Байден почти на час опоздал на пресс-конференцию в Риме по завершении саммита G20. Своё опоздание он объяснил «игрой с лифтами». Его слова приводит РИА Новости.

Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае, добрый вечер, — сказал американский президент дожидавшимся его журналистам.

Как именно лифты были связаны с опозданием на пресс-конференцию, продлившуюся 26 минут, Байден не объяснил.

Журналисты телекомпании Fox News подсчитали , что с 1 июня текущего года Байден опаздывал на публичные мероприятия в среднем на 22,4 минуты. В ряде случаев он заставлял собравшихся ждать себя по часу и более. При этом в августе на фоне вывода войск США из Афганистана Байден в среднем опаздывал на мероприятия на 34 минуты.

В ходе пресс-конференции, помимо прочего, Байден дал совет России по нефтедобыче.