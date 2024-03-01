«Иголка в одном месте»: генерал о планах Запада уничтожить Крымский мост Генерал Липовой: Запад строит различные планы по уничтожению Крымского моста

Запад уже давно строит различные планы по уничтожению Крымского моста, заявил генерал-майор Сергей Липовой. Таким образом в беседе с «Царьградом» эксперт отреагировал на сообщение главного редактора RT Маргариты Симоньян о появившейся у нее записи, где немецкие военные обсуждают удары по Крымскому мосту. По словам генерала, мост уже давно стал «иголкой в одном месте стран НАТО».

То, что попало в СМИ, означает, что где-то произошла утечка. Крымский мост уже как иголка в одном месте у стран НАТО и Европы, которые хотят выслужиться перед своими хозяевами за океаном. И поэтому они строят различные комбинации и варианты, как этот Крымский мост уничтожить, — уточнил эксперт.

Политолог Алексей Ярошенко, комментируя ситуацию, отметил, что Россия находится в «прокси-противостоянии». Эксперт подчеркнул, что ситуация не должна перерасти в полномасштабную войну с Германией, но необходимо точечно «ликвидировать немцев», которые строят планы по подрыву Крымского моста.

Чтобы это переходило в стадию полномасштабной войны с Германией, это не надо прежде всего России, — заключил политолог.

Симоньян ранее сообщила о появившейся у нее записи, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии, как давно участвующих в конфликте на Украине.