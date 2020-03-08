https://static.news.ru/photo/8afb28ea-6213-11ea-a512-fa163e074e61_660.jpg Фото: HashteSubhDaily/twitter.com

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку в Кабуле после церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление исламистов.

Ранее NEWS.ru писал, что два взрыва прогремело в центре Кабула после завершения церемонии инаугурации Гани. По предварительной информации, взорвались миномётные снаряды. Во дворце в этот момент проходила инаугурация премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, который не согласился с итогами выборов и назвал себя избранным главой государства.

18 февраля Ашрафа Гани официально признали победителем президентской гонки в Афганистане. Ведущая политическая партия страны «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.