Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за атаку в Кабуле после церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
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Ранее NEWS.ru писал, что два взрыва прогремело в центре Кабула после завершения церемонии инаугурации Гани. По предварительной информации, взорвались миномётные снаряды. Во дворце в этот момент проходила инаугурация премьер-министра Афганистана Абдуллы Абдуллы, который не согласился с итогами выборов и назвал себя избранным главой государства.
18 февраля Ашрафа Гани официально признали победителем президентской гонки в Афганистане. Ведущая политическая партия страны «Исламское общество», поддержавшая на выборах премьер-министра Абдуллу Абдуллу, обвинила Независимую избирательную комиссию в нарушении закона и подделке результатов голосования.
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