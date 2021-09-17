ИГ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

Ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению электричества в Дамаске, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление террористов.

По данным агентства Reuters, соответствующее признание бойцы ИГ разместили в одном из Telegram-каналов.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 17 сентября. В результате диверсии на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска электричество отключилось во всей сирийской столице. Об этом сообщает министр энергетики страны Гассан Замель.