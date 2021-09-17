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ИГ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии

01:04, 19 сентября 2021
ИГ взяло ответственность за диверсию на газопроводе в Сирии Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Ответственность за диверсию на газопроводе, которая привела к отключению электричества в Дамаске, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление террористов.

По данным агентства Reuters, соответствующее признание бойцы ИГ разместили в одном из Telegram-каналов.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 17 сентября. В результате диверсии на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска электричество отключилось во всей сирийской столице. Об этом сообщает министр энергетики страны Гассан Замель.

Как сообщает телеканал «Ибхария», помимо вывода из строя газопровода, террористы пытались подорвать две опоры ЛЭП в районе Хуран в пригороде Дамаска.

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