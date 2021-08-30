ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в аэропорту Кабула

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) взяла на себя ответственность за недавний ракетный обстрел аэропорта Кабула. Об этом говорится в заявлении группировки, которое приводит агентство Reuters.

В обращении уточняется , что группировка обстреляла аэропорт шестью ракетами. Незадолго до этого агентство Reuters передавало, что система противовоздушной обороны США осуществила перехват как минимум пяти ракет, выпущенных в направлении аэропорта Кабула.

Ракетный удар в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлётно-посадочной полосе аэропорта, был нанесён 29 августа. В результате атаки погибли девять человек из числа мирных жителей. Шестеро из них — дети. Возраст самых младших составлял два-три года.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы впоследствии заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной.