Теракт в Кабуле организовало ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России) является виновником теракта у аэропорта Кабула. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, в том числе в руководстве США.

Виновником взрыва был террорист-смертник организации ИГ, — говорится в материале.

По данным СМИ, атака произошла недалеко от ворот аэропорта. В этом месте американские военные принимали граждан США на борт эвакуационных рейсов.

Как сообщалось ранее, у ворот кабульского аэропорта прогремел первый взрыв. Афганские журналисты, со ссылкой на очевидцев, заявили, что взрыв у ворот аэропорта в Кабуле, предположительно, мог быть связан с атакой смертника.

По предварительной информации, взрыв произошёл у расположенного рядом отеля Baron, где останавливались британцы. В результате инцидента погибли минимум два человека, пострадали не менее 50.

После захвата Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) многие афганцы, как и граждане других стран, пытаются в спешке покинуть страну из международного аэропорта Кабула, что приводит к хаосу и массовым беспорядкам.