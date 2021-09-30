«Идёт плохо»: британцы высказались о выходе из ЕС

Более половины британцев считают, что Brexit (выход Великобритании из Евросоюза) «идёт плохо». Противоположного мнения придерживаются лишь 18% опрошенных. Об этом сообщает Politico со ссылкой на данные исследовательского центра YouGov.

Согласно результатам опроса, 53% британцев отрицательно относятся к Brexit. С июня число придерживающихся такого мнения граждан выросло на 15%. Количество британцев, которые положительно относятся к выходу из ЕС, по сравнению с июнем снизилось на 7% и составило 18%.

Более того, 21% опрошенных заявили, что всё идёт «ни хорошо, ни плохо», а 8% не ответили на этот вопрос.

Великобритания официально вышла из Европейского союза 1 февраля 2020 года. Cтарый формат экономических отношений сохранялся на время действия переходного периода — до конца 2020-го. В начале этого года вступило в силу соглашение о торговле и сотрудничестве между указанными сторонами. Таким образом, выход Соединённого Королевства из ЕС по процедуре Brexit был завершён.