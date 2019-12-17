https://static.news.ru/photo/bae6d0b4-2153-11ea-bd54-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерение украинских властей лишить Севастополь специального статуса. По его словам, инициатива, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является ошибочной.

Они обязаны вообще убрать из своей конституции пункты, где упоминается Крым и Севастополь, которые сегодня являются неотъемлемой частью Российской Федерации, — цитирует депутата РИА Новости.

Он добавил, что в данный момент конституция Украины является документом, который «устарел почти на шесть лет».

Гемпеля поддержал глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев. По его словам, жителей полуострова не интересуют инициативы Киева.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинские депутаты не хотят отменять специальный статус Севастополя. Так, депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич заявил, что фракция не станет голосовать за законопроект, лишающий Севастополь особого статуса. В предложенном Зеленским проекте закона о децентрализации власти, предусматривающем изменения в основном законе, специальный статус Севастополя не упоминается.