https://static.news.ru/photo/debc5c94-c86a-11e9-8861-fa163e074e61_660.jpgДональд ТрампФото: Michael Trammer/imago-images.de/Global Look Press
Лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7. По его словам, данное решение сделает США менее безопасными.
Ужасно, что президент Трамп, похоже, одержим приглашением Владимира Путина обратно, хотя Россия продолжает насильственно оккупировать Крым, вмешивается в наши выборы и инициирует новую гонку вооружений, — цитирует Шумера «Интерфакс».
Политик также отметил, что реализация предложения Трампа покажет слабость главы Белого дома «перед лицом Путина».
Ранее News.ru сообщал, что по словам президента Франции Эммануэля Макрона, лидеры G7 не приняли решения по России. Он заявил, что во время саммита «Большой семёрки» политикам не удалось прийти к соглашению по вопросу участия Москвы в этом формате. Пока кризис на Украине не разрешён, неуместно приглашать Россию за стол G7, но все говорят, что важно разговаривать с Россией, сказал Макрон.