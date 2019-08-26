Фото: Michael Trammer/imago-images.de/Global Look Press

Мужчину, похожего на Стива Джобса, сфотографировали в Египте. Фото появилось на сайте Reddit, на ней запечатлён мужчина, точь-в-точь похожий на создателя корпорации Apple.

Герой снимка сидит на улице за столом с приятелями. На Стива Джобса похоже всё: волосы, борода, очки, вдобавок мужчина сидит в такой же задумчивой позе. Известный изобретатель — «отец» компьютеров...