«Идет жесткий торг»: востоковед рассказал о сроке запуска «Силы Сибири — 2» Востоковед Кашин: срок запуска «Силы Сибири — 2» неясен из-за торга России и КНР

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Китай и Россия продолжают торг по проекту газопровода «Сила Сибири — 2», заявил в разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник Институт Китая и современной Азии РАН Василий Кашин. По этой причине, считает он, пока сложно сказать, будет ли подписано соглашение о его запуске в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР.

Это непредсказуемо, потому что все переговоры по таким проектам у нас идут очень долго, обычно до самого последнего момента. Там продолжается довольно жесткий торг, и мы не знаем сейчас, в каком именно состоянии находятся переговоры, — сказал эксперт.

Кашин не исключает, что к визиту российского лидера Пекин попытается «активизировать процессы», связанные с газопроводом, и показать какие-то результаты. Однако, полагает он, это не значит, что будут сделаны принципиально новые заявления.

«Сила Сибири — 2» представляет собой проект поставок газа из России в Китай через Монголию объемом 50 млрд кубометров в год. В марте 2023 года Владимир Путин говорил, что практически все параметры по газопроводу согласованы. В мае 2024-го посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что компании РФ и КНР продолжают активное обсуждение деталей этой программы.

Путин 16–17 мая нанесет государственный визит в Китай, где посетит два города — Пекин и Харбин. Это будет его первая зарубежная поездка после пятой инаугурации.