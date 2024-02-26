«Идет мороз по коже»: премьер Словакии о грядущем решении Запада по Украине Фицо: Запад двигается к принятию наихудшего решения по ситуации на Украине

Фото: IMAGO/Christian Spicker/www.imago-images.de/Global Look Press

Роберт Фицо

Запад двигается к принятию наихудшего решения по ситуации на Украине, заявил перед встречей ряда европейских и мировых лидеров в Париже премьер-министр Словакии Роберт Фицо, соответствующее видеообращение он разместил на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Политик признался, что от возможного решения у него идет мороз по коже.

Фицо в ускоренном порядке созвал на утро 26 февраля заседания правительства и Государственного совета безопасности. Он пообещал, что не допустит прямого участия словацких военнослужащих в конфликте на Украине, даже если это будет стоить ему поста главы кабмина.

Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже. Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения, — признался Фицо.

Словацкий политик пояснил, что у Запада есть два варианта развития событий. Он может и дальше действовать в направлении тотальной эскалации и напряженности, предоставляя Киеву безграничную военную и финансовую помощь. Также существует возможность составления плана мирного урегулирования конфликта. При этом Роберт Фицо подчеркнул, что, вероятно, будет избран первый вариант.

Ранее он заявил, что Украина находится под контролем США. В Вашингтоне категорически отвергли его слова и назвали их недостойными союзника по НАТО.