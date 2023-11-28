Идет эпидемия страшнее COVID-19? Новая тайная болезнь охватила Китай NTD: в Китае фиксируют необъяснимые случаи смерти на фоне вспышки пневмонии

Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

В Китае зафиксировали увеличение необычных случаев респираторных заболеваний среди детей, включая пневмонию. Грозит ли миру новая эпидемия по типу COVID-19?

Что известно о новой эпидемии в Китае

Как сообщает телеканал NTD в программе China in Focus, в Китае зарегистрированы необъяснимые случаи смертей на фоне вспышек пневмонии. Новая «таинственная эпидемия» особенно опасна для детей.

«Китай уже несколько месяцев борется с резким ростом загадочных респираторных заболеваний. Больницы по всей стране переполнены больными детьми. Врачи говорят, что неясно, когда началась вспышка пневмонии, но это необычно, что так быстро заразилось так много детей», — отмечает телеканал.

Один из китайских медиков сообщил в видеообращении, что 9 из 12 человек в его отделении страдают от высокой температуры.

«Всемирная организация здравоохранения дала Китаю 24 часа на предоставление важных подробностей о ситуации», — добавляет NTD.

В каких городах Китая зафиксированы вспышки болезни

Наибольшее количество заболевших отмечено в северных провинциях страны. В Пекине и Ляонине больницы переполнены, а в школах отменили занятия из-за заражения как учеников, так и учителей. Информацию об этом распространило Международное сообщество по инфекционным заболеваниям ProMED.

Согласно данным от 21 ноября, больницы для детей в Пекине, Ляонине и других районах оказались переполненными из-за вспышки пневмонии. Родители начали беспокоиться, подозревая, что ситуацию с эпидемией пневмонии могут скрывать.

Фото: Xiong Qi/Xinhua/Global Look Press

Какие симптомы заболевания

Как сообщает NTD со ссылкой на родителей зараженного ребенка, наблюдается высокая температура.

«У моего сына была температура выше 39 градусов, и он был проверен на 4 патогена, включая микоплазму, пневмонию, грипп А и COVID-19», — отмечается в репортаже телеканала.

Один из жителей Пекина подчеркнул, что многие дети госпитализированы с высокой температурой, ознобом и образованием узелков в легких, но кашля при этом не было, сообщает ProMED.

Может ли это быть COVID-19

По данным NTD, это заболевание может представлять собой мутировавший вариант коронавируса.

«Я подозреваю, что это может быть мутировавший вариант COVID-19. Данные не были обнародованы, и теперь отчеты о них запрещены», — передает телеканал слова одного из медицинских специалистов.

Врач-инфекционист из программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Крутика Куппалли заявила, что болезнь «может быть любой».

«Нам нужно больше информации о симптомах, эпидемиологии и о том, что было протестировано», — передает слова медика британский таблоид The Sun.

По словам профессора Франсуа Баллу из Института генетики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, это заболевание может быть вызвано различными респираторными патогенами, такими как RSV или грипп, либо бактерией Mycoplasma pneumoniae, которая «довольно безвредна», пишет The Sun.

Сколько заболевших

Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что на начало октября в детской больнице города было зарегистрировано более 3500 случаев респираторной инфекции. Сотрудник одной из крупных столичных больниц рассказал, что неотложных случаев ждут 24 часа.

«Звонки, поступающие сегодня, будут видны только завтра. Мы принимаем более 1000 звонков в день», — сказал работник.

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