Безопасность полетов в России поставили под сомнение ICAO заявила о проблемах с безопасностью полетов в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная организация гражданской авиации (ICAO) заявила о том, что у нее есть некоторые опасения, связанные с безопасностью полетов в России. Об этом говорится в закрытом бюллетене организации от 15 июня, который есть в распоряжении РБК. В нем говорится о том, что некоторые российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов больше чем одной страны. Поэтому могут возникнуть неполадки с действительностью лицензий и сертификатов летной годности в целом.

В организации добавили, что российское руководство должно как можно скорее решить эту проблему. Если этого не будет сделано в срок до 14 сентября, то данные об опасениях станут общедоступными. В таком случае Россия может присоединиться к двум странам — Бутану и Эритрее, где на официальном уровне объявлены проблемы с безопасностью полетов.

ICAO — специализированное учреждение ООН, которое занимается разработкой и установкой международных норм гражданской авиации. Советский Союз присоединился к этой организации еще в 1970 году. Потом Россия стала преемником СССР в сфере этого соглашения.

Ранее стало известно, что в России выросло количество катастроф, которые происходили с самолетами вместимостью до 19 мест. За прошлый год в трех таких крушениях погибли 38 человек. В 2020 году в стране не было вообще ни одной жертвы катастроф.