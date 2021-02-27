Ибрагимович и Леброн Джеймс поспорили насчёт спортсменов в политике

https://static.news.ru/photo/9f5d5d08-79cd-11eb-98b1-96000091f725_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Шведский футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что известным спортсменам, таким как американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, не стоит вмешиваться в вопросы политики, так как «это нехорошо выглядит».

По его словам, лучше заниматься тем, в чём ты преуспел, «делать своё дело», а чрезмерный интерес к подобным сторонним темам — первая ошибка звёздных персон. Ибрагимович отметил, что лучше избегать некоторых нюансов общественной жизни, передаёт BBC.

Джеймс парировал, что «никогда не прекратит говорить» о том, что считает «неправильным», защищать людей, отстаивать равенство и социальную справедливость, бороться с проявлением расизма, давлением на избирателей и другими вещами, происходящими в мире, передаёт USA Today. Он напомнил, что в его школе «обучаются свыше 300 детей, сталкивающихся со всеми этими проблемами»

Им нужен голос, и этим голосом для них являюсь я. Использую свой статус, чтобы пролить свет на то, что происходит не только в моём сообществе, но и в этой стране, даже в мире, — заявил Леброн Джеймс.

Также «Король Джеймс» напомнил, что футболист в 2018-м сам обвинял шведские СМИ в скрытом расизме по отношению к себе.

Накануне Федерация футбола Соединённых Штатов Америки (U.S. Soccer) поддержала большинством голосом отмену правила, требовавшего от спортсменов слушать национальный гимн стоя. Решение одобрили свыше 70% членов организации. Аннулированный документ запрещал вставать на одно колено во время исполнения The Star-Spangled Banner («Знамя, усыпанное звёздами») в знак солидарности с движением Black Lives Matter. Почти 30% высказались за сохранение старых норм.

С начала лета 2020 года в разных городах США долгое время не прекращались беспорядки и демонстрации темнокожих американцев. Поводом для акций протеста, не только в Портленде, но и по всей стране, стал инцидент в Миннеаполисе (штат Миннесота). 25 мая полицейские задержали там 46-летнего Джорджа Флойда. Чернокожего американца заподозрили в подделке документов. Стражи порядка при задержании использовали грубый удушающий приём. В результате мужчина скончался, писал NEWS.ru.