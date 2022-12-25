Ибрагимович поздравил подписчиков с Рождеством через литеру Z

Фото: IMAGO/Global Look Press

Златан Ибрагимович

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена) поздравил своих подписчиков с католическим Рождеством, написав название праздника через литеру Z (Chriztmaz). В качестве иллюстрации к посту форвард использовал фото с Сантой, который показывает неприличный жест, а именно — средний палец.

Счастливого Рождества, — написал футболист.

В прошлом году Ибрагимович заявил, что известным спортсменам, таким как американский баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, не стоит вмешиваться в вопросы политики, так как «это нехорошо выглядит».

По его словам, лучше заниматься тем, в чем ты преуспел, «делать свое дело», а чрезмерный интерес к подобным сторонним темам — первая ошибка звездных персон. Ибрагимович отметил, что лучше избегать некоторых нюансов общественной жизни.