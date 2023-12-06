Ибрагим Муса рассказал, зачем Путин отправился с визитом в ОАЭ и КСА Политолог Муса: визит Путина в арабские страны связан с нефтяной сделкой

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Президент России Владимир Путин

Встреча президента России Владимира Путина с главами арабских стран прежде всего необходима для обсуждения сделки в рамках ОПЕК+, предположил в разговоре с NEWS.ru иракский политолог, основатель портала «Голос Арабов» Ибрагим Муса. Он допустил, что речь зайдет о том, чтобы арабские страны снизили нефтедобычу, что благоприятно бы сказалось на повышении цен и на российской экономике.

Это стратегически важный вопрос для формирования российского бюджета на следующий год в условиях санкционного давления и СВО на Украине, — предположил он.

Муса подчеркнул, что Россия для арабов надежный торгово-экономический партнер с высокой платежеспособностью. При этом Абу-Даби и Эр-Рияд крайне заинтересованы в сотрудничестве с Москвой в атомной сфере, так как это позволит им развивать собственные мирные ядерные программы.

Россия, в свою очередь, располагает нужными им технологиями и специалистами и, по крайней мере, является для арабов одной из тех стран, которые готовы ими поделиться, — заключил он.

О том, что Путин проведет рабочие визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию, 4 декабря сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Он выразил надежду на то, что предстоящие переговоры пройдут плодотворно.

Ранее президент ОАЭ шейх Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян заявил, что отношения между Эмиратами и Россией носят исторический характер. Он отметил, что в последние годы сотрудничество между двумя странами развивалось в целом ряде сфер, в том числе в области инноваций и энергетики.