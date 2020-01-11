https://static.news.ru/photo/11b248da-356b-11ea-8f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Исполняющий обязанности президента Абхазии, премьер-министр Валерий Бганба призвал стабилизировать ситуацию в республике.

Главное сейчас — стабилизировать ситуацию в республике, — заявил политик в интервью «Интерфаксу».

По словам Бганбы, он будет выполнять обязанности главы государства до весны. В марте пройдут новые президентские выборы. Он надеется, что они пройдут в спокойной обстановке.

9 января участники акций протеста в Сухуме захватили здание администрации президента, чиновники бежали. Дозвонившимся туда журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе действующего лидера республики Рауля Хаджимбы. Глава ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что представители избиркома не смогли присутствовать на последнем заседании суда по вопросу о законности итогов президентских выборов, так как получили извещения только за час до его начала. В связи с этим произошедшее можно считать процессуальным нарушением.

22 марта пройдут внеочередные выборы президента страны, писал NEWS.ru.