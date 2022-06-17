И избави нас от санкций: почему Лондон объявил главу РПЦ персоной нон грата Впервые под санкции, направленные против политики государства, попал религиозный лидер международного масштаба

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх Кирилл

Беспрецедентное решение, принятое Лондоном в четверг о введении персональных санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, поставило главу РПЦ на одну доску с политиками и предпринимателями, которых на Западе считают солидарно ответственными за политику РФ в отношении Украины. Британские власти таким образом поставили под сомнение, что согласно Конституции РФ церковь отделена от государства. Предстоятелю РПЦ теперь запрещено въезжать в Британию, а также там заморозят его банковские счета, если таковые имеются. NEWS.ru выясняет, каким образом предстоятель Московского патриархата оказался в одной лодке с государственными деятелями РФ и как это может повлиять на роль РПЦ в мире — как христианском, так и светском.

Компания, в которой оказался патриарх Кирилл, выглядит весьма разношерстной: в британский санкционный список также попали уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова (Белова), московский городской депутат Сергей Савостьянов, директор компании «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, четыре командира 64-й бригады российской армии (их имена не называются), члены пророссийской организации «Комитет за мир и порядок» в Херсонской области Украины, а также поставщики авиационных запчастей режиму, правящему в Мьянме (Бирме).

Если исключить последних, то патриарха, детского омбудсмена, малоизвестного депутата и кадровых военных объединяет их участие (каждого по-своему) в том, что в официальном пресс-релизе Уайтхолла названо «поддержкой российской агрессии в Украине».

Сегодня мы ввели санкции против соучастников и исполнителей действий Путина, которые привели к неслыханным страданиям для Украины, включая насильственное переселение детей. Мы будем продолжать оказывать на них давление до полной победы Украины, —цитируется в этом документе заявление главы британского МИД Лиз Трасс.

Присутствие в санкционном списке главы РПЦ выглядит несуразно, но не неожиданно. Еще в мае папа Франциск призывал своего собрата по вере не превращаться в «марионетку Путина». Ватикан взывал к «Третьему Риму» после того, как Еврокомиссия в апреле попыталась объявить Кирилла персоной нон грата за, как сказано в заявлении высшего органа ЕС, «серию воинственных заявлений и за благословления, данные российским солдатам, отправленным на Украину».

Фото: Ettore Ferrari/Keystone Press Agency Папа Франциск

Любовь должна быть с кулаками

В качестве одного из таких «воинственных заявлений» приведено обращение главы РПЦ за сутки до начала военной спецоперации.

Мы чествуем подвиг тех, кто несет ответственное ратное служение, стоит на страже рубежей родной страны и заботится об укреплении ее обороноспособности и национальной безопасности. Русская православная церковь видит в воинском служении деятельное проявление евангельской любви к ближним, — говорится в его письме на имя Владимира Путина.

Тогда за патриарха вступилась Венгрия, и он был вычеркнут из списка россиян, в отношении которых ЕС ввел очередной, шестой пакет санкций. В тот раз Кирилл отделался резолюцией Европарламента, в которой депутаты указывали на его персональную роль в связи с событиями на Украине.

Мы осуждаем роль патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви, в теологическом обосновании и оправдании российской агрессии в Украине и восхищаемся мужеством 300 священников РПЦ, которые подписали письмо с призывом прекратить боевые действия и выразили сочувствие страданиям народа Украины,— говорится в этой резолюции.

В РПЦ тогда, в свою очередь, заявили, что включение патриарха Кирилла в санкционный список Евросоюза не имеет ничего общего со здравым смыслом.

Британия, которая вышла из Евросоюза, тем не менее по-прежнему полностью координирует с Брюсселем свою внешнюю политику, в том числе в том, что касается введения санкций в отношении российских деятелей.

Всего за несколько недель до того Святой престол выражал надежду, что христиане западной и восточной ветвей сумеют совместно выступить миротворцами, а не поддерживать милитаристские настроения в своей пастве. Как отметили в Ватикане, выражать «евангельскую любовь к ближнему» через поддержку военной операции противоречит учению Христа.

Пусть Дух Святой изменит наши сердца, дабы Светлая Пасха принесла народу Украины мир и вывела его из тьмы войны к свету,— призвал Франциск в послании, которое было опубликовано в том числе на сайте Московского патриархата РПЦ.

Папа римский пытается взывать к христианскому духу миролюбия с самого начала спецоперации на Украине. 16 марта он разговаривал с Кириллом по видеосвязи, призывая использовать свой авторитет для прекращения огня и не разменивать вечные духовные ценности христианства на преходящие земные политические дела.

Глава РПЦ призывам не внял. 27 февраля во время службы в московском храме Христа Спасителя Патриарх вновь выступил с заявлением, которое в понимании европейских политиков не вяжется с признанным ООН принципом нерушимости границ и, по их мнению, ставит под сомнение государственный суверенитет Украины.

Пусть Господь хранит землю Русскую. Когда говорю «Русскую», то употребляю древнее выражение из «Повести временных лет» — «Откуда есть пошла Русская земля». Землю, в которую ныне входят и Россия, и Украина, и Беларусь, и другие племена и народы,— воззвал он.

В том числе и эти заявления привели к отмене его встречи с главой Католической церкви, намечавшейся на июнь в Иерусалиме, которая могла бы стать второй в истории личной встречей глав двух конкурирующих христианских ветвей — первая состоялась в аэропорту Гаваны в 2016 году. Но в нынешних условиях, подчеркивают в Ватикане, такая встреча может привести к «серьезному смущению умов». Правда, сейчас речь идет о возможности общения предстоятеля РПЦ и понтифика осенью в Казахстане.

Фото: shutterstock Город Иерусалим

Расстроенный камертон

В современной России действует принцип отделения церкви от государства, что означает, что священнослужители не должны настраивать свою паству на ту или иную общественно-политическую позицию, а государство, в свою очередь, не имеет рычагов давления на церковь, объяснил NEWS.ru священник Антоний Борисов.

Существует документ, именуемый «Социальная концепция Русской православной церкви», где подробно прописано, какую позицию РПЦ занимает как общественный институт. Церковь отделена от государства, но она не выключает себя из общественной жизни. Она сохраняет за собой функцию морально-нравственного камертона происходящих событий и решений государственных структур. И святейший патриарх, Синод и Архиерейский собор регулярно высказываются на те или иные злободневные темы. Но авторитет РПЦ не означает, что её позиция хоть как-то обязывает государственный аппарат к ней прислушиваться. Антоний Борисов священник Московской духовной академии

Решение Лондона, а ранее Брюсселя представляют собой никогда ранее в истории Европы не имевший места прецедент, когда наказанию подвергается религиозный лидер международного масштаба (Московская патриархия, духовным главой которой является Кирилл, не ограничивается территорией России, но имеет приходы по всему миру, в том числе на Украине).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Храм Христа Спасителя

Не имеет прецедента и позиция европейских правозащитников, которые до сих пор последовательно отстаивали права религиозных движений и групп в случае каких-либо противоречий с государственными властями. На этот раз базирующаяся в Брюсселе неправительственная организация «Правозащитники без границ» (HRWF) совершила разворот на 180 градусов: в апреле она призвала Международный трибунал возбудить уголовное дело против Владимира Гундяева по обвинению в «поддержке преступлений против человечности».

Уголовное преследование патриарха Кирилла подпадает по статьи 7,8 и 25 Римского Положения о личной уголовной ответственности за оказание содействия в совершении таких преступлений, — объясняется в заявлении HRWF.

Государство не имеет инструментов, которые могли бы обязать священнослужителей занимать ту или иную политическую позицию, и высказывать такую позицию — исключительная прерогатива патриарха, сказал NEWS.ru Антоний Борисов.

Если государство не требует от священнослужителей предавать веру ради поддержки каких-то своих решений, то священники должны понимать, что амвон —это не место для высказывания политических лозунгов. Священник любого уровня — от конкретного прихода до Синода — в первую очередь должен хранить единство паствы и не произносить с амвона ничего такого, что могло бы это единство разрушить. Антоний Борисов священник Московской духовной академии

Тем не менее смущающая многих православных позиция Московского патриархата РПЦ по ситуации вокруг Украины на данный момент привела к тому, что ряд его зарубежных приходов изъявили намерение выйти из-под его юрисдикции. Об этом заявили, в частности, в православных церквях самой Украины, а также Литвы.

В самой РПЦ, впрочем, полагают, что речь идет о политической борьбе, в которой хороши все средства. В связи с этим уже высказался глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.