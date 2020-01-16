Известный противник вмешательства прессы в личную жизнь, британский актёр Хью Грант прокомментировал нашумевшее решение принца Гарри и Меган Маркл. По его словам, герцоги Сассекские поступили правильно, отказавшись от королевских полномочий.
В этой ситуации я на стороне Гарри. Жёлтая пресса фактически убила его мать, а теперь таблоиды разрывают на части и его жену. Его главная задача как мужчины — защищать семью. Поэтому я выражаю герцогу свою поддержку, — цитирует Гранта Daily Mail.
Противникам пары актёр посоветовал вспомнить, что мать принца Гарри принцесса Диана погибла, когда пыталась избавиться от преследования папарацци.
Ранее NEWS.ru сообщал, что герцогиня Сассекская 14 января посетила приют для женщин и детей в канадском Ванкувере. Меган Маркл впервые заметили на публике, после того как она покинула Великобританию, где остался её муж. Из дома за $14 млн на острове Ванкувер, где экс-актриса остановилась вместе с сыном Арчи, в один из самых густонаселённых городов Канады она в сопровождении охраны добралась на гидросамолёте.