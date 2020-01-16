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Российский сенатор Алексей Пушков оценил призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с Россией. По мнению Саркози, он может быть организован при помощи трёхсторонних переговоров между Евросоюзом, Россией и Турцией.

Идея Саркози о создании новой организации в составе ЕС, России и Турции для решения проблем «от Атлантики до Байкала» отражает не только интерес к России, но и новое недоверие к...