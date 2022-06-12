«Хватит играть мускулами»: Италия призвала Запад уступить России территории Социолог Орсини призвал Запад пойти на территориальные уступки РФ во избежании эскалации

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Странам Запада следует пойти на территориальные уступки России. Это позволит избежать дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Такое мнение высказал в эфире телеканала La7 итальянский социолог Алессандро Орсини. Он подчеркнул, что для мирного урегулирования ситуации следует прекратить «играть мускулами» и перестать отправлять Киеву оружие, которое «будет бить по россиянам».

Мы уже сейчас должны работать над дипломатическим решением и, как я говорил с первых дней и как потом заявляли многие другие, мы должны пойти на территориальные уступки Москве по одной простой причине — они и так уже сделаны, — заявил Орсини.

Он также напомнил, что между Крымом и Донбассом создаётся железнодорожный и мобильный коридор, и подчеркнул, что Запад будет нести «огромную моральную ответственность» за то, что может произойти на Украине.

Ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков заявил, что на фоне взятия под контроль ВС РФ южных регионов Украины и разблокирования транспортных магистралей Крым обрёл статут транзитной территории. Недавно между Крымом и Запорожской областью впервые за последние восемь лет было восстановлено грузовое сообщение по железной дороге. Как сказал Крючков, сейчас транспортная блокада полуострова завершилась.