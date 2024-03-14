Хуситы испытали гиперзвуковую ракету Хуситы в Йемене провели испытание гиперзвуковой ракеты

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности, сообщил РИА Новости близкий к хуситам военный источник. Собеседник агентства уточнил, что ракета может развивать скорость до восьми махов (10 тысяч км/ч) и работает на твердом топливе.

В Йемене намерены приступить к ее изготовлению для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле, — уточнил инсайдер.

По его данным, Йемен в это же время обновил другие свои ракеты и беспилотники. Специалисты модифицировали взрывные боеголовки и после трехмесячных испытаний смогли удвоить их поражающую силу.

Так, Йемен после РФ, КНР и Ирана стал четвертой страной, обладающей сверхзвуковыми ракетами, прокомментировали эту новость в Telegram-канале представители ливанской военизированной организации «Хезболла».

Неделю назад «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Представитель организации подчеркнул, что хуситы продолжат нападения на суда в Красном море до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.