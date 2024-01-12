Хуситы уже не изгои: чем может закончиться для США конфликт в Йемене

Фото: Osamah Abdulrahman/dpa/Global Look Press

Не дожидаясь одобрения своих отцов-законодателей, Джо Байден, которому нужна маленькая победоносная война для начала своей президентской кампании, решил нанести массированный ракетный удар по объектам в Йемене. После провала украинского «контрнаступа» и дерзкого публичного ответа Израиля на американские увещевания не убивать палестинцев, благовидный предлог нарушения судоходства в Красном море и Суэцком канале стал шансом для жаждущего переизбрания президента. Байдена не остановило даже прямое нарушение весьма сдержанной резолюции Совбеза ООН, при голосовании за которую России и Китай воздержались.

Кровавая статистика

Удар крылатых ракет по хуситам в Йемене сейчас подается как триумф высокотехнологичной войны, развязанной против недавних погонщиков верблюдов. По данным США, поражены два аэродрома, четыре склада с боеприпасами, семь пусковых площадок, с которых хуситы явно заранее эвакуировали ракеты и пусковые установки. Задет гражданский аэропорт в столице страны Сане. По оценкам арабских СМИ, убито и ранено около 50 человек.

Значит ли это, что цели начатой военной операции достигнуты? Отнюдь нет. Как заявил лидер хуситов Аль-Хути, нас американцы не запугают. Что не удивительно, учитывая десятилетия гражданской войны и недавнее противостояние хуситов силам коалиции во главе с Саудовской Аравией. Местное общество абсолютно военизировано и не чувствительно к человеческим потерям.

Более того, по имеющейся информации, ответным ракетным ударом хуситов повреждено два израильских корвета, примкнувших к коалиции. А это двойной символический успех для сил, поддержавших ХАМАС. Одновременно прилетело и по американским базам в регионе, что унесло жизни 12 солдат армии США и вывело из строя 4 вертолета Apache. Так что, очередное американское «принуждение к миру» выливается в серьезный и затяжной конфликт с непредсказуемыми последствиями.

Фото: U.S. Navy/Ronald Gutridge Запуск крылатой ракеты «Томагавк» с подводной лодки США

Хуситы уже не изгои

Фактически пока мусульманский мир выражал искреннее сочувствие палестинцам, только боевые хуситы, составляющие примерно треть населения Йемена, реально поддержали ХАМАС. И именно они объявили своими целями любые суда, перевозящие грузы для Израиля или связанные с еврейским государством.

Понятно, что необходимость гонять морские грузы для Европы вокруг мыса Доброй надежды, как и сто лет назад, вряд ли понравилась и ведущим арабским странам. Но как-то осудить хуситов с их попытками пиратства или примкнуть к направленной против них коалиции не решилось ни одно крупное арабское государство. Даже не так давно воевавшие с ними саудиты. Ясно, что такие демарши означали бы окончательное предательство палестинцев.

К тому же те же саудиты нашли компромисс с иранцами, прокси-армией которых остаются хуситы, а потому «шиитская дуга», проходящая через Ирак, Сирию, Йемен, их особо больше не беспокоит. Наоборот, в этом в Саудовской Аравии видят предпосылки утверждения собственной свободы маневра в отношениях с теми же Соединенными Штатами.

Взорвется ли Ближний Восток

Очевидно, что один залп, пусть и сотней крылатых ракет, ни к каким серьезным результатам не приведет. Элементарные подсчеты показывают, что сто крылатых ракет типа «Томагавк» в общей сложности способны доставить к целям примерно 45 000 кг взрывчатки (один грузовой вагон). Для страны, которая привыкла к разного уровня атакам и ударам, это вообще ничто. Обрабатывать «квадраты» нужно неделями. А это уже будет означать, что США с союзниками втягиваются еще в один конфликт, требующий немалых материальных затрат. Притом что Америка вряд ли решится на наземную операцию.

Между тем первый произведенный залп оценен примерно в $3,5 млрд. И это на фоне продолжающихся бюджетных дебатов в самих США. Естественно, тут же вверх пошли котировки нефти. И военные действия на новом театре будут все сильнее отзываться на положении мировой экономики.

А ведь новая война еще не вышла за нынешние рамки. Но... По появившейся информации, Иран уже привел в состояние боеготовности свои ракеты радиусом действия в 4,5 тыс. км. Предрекал же Жириновский начало третьей мировой войны на Ближнем Востоке...

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