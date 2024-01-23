Хуситы поставили дедлайн сотрудникам ООН Al Mayadeen: хуситы дали сотрудникам ООН один месяц на выезд из Йемена

Фото: Abdulnasser Alseddik/ZUMAPRESS/Global Look Press

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» дало один месяц американским и британским сотрудникам Организации Объединенных Наций на то, чтобы они могли покинуть находящиеся под его контролем территории Йемена, сообщил представитель ООН в Сане. Как передает телеканал Al Mayadeen, хуситы дали понять ООН, что к работе в Йемене не стоит привлекать работников с гражданством США и Великобритании.

Ранее вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Во время атаки использовались ракеты Tomahawk, запущенные с кораблей, и истребители для уничтожения складов и пусковых установок группировки. Отмечалось, что Вашингтон и Лондон организовали атаку на военную базу «Ансар Аллах» в Сане. Этот удар назвали самым массовым с 12 января, когда США и Британия впервые подвергли атакам йеменскую территорию.

Политтехнолог Марат Баширов ранее заявил, что США и их союзники загнали себя в ловушку, из которой навряд ли выберутся, о чем свидетельствует напряженная ситуация в Красном море. По его словам, военное сопротивление между йеменскими хуситами и американцами развивается весьма неожиданно и при этом Вашингтон терпит удар за ударом, несмотря на всю свою мощь.