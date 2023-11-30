Хуситы пообещали проблемы для Израиля в Красном море «Ансар Аллах»: хуситы продолжат блокировать суда Израиля в Красном море

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» продолжит блокировать суда Израиля в Красном море, соответствующее заявление опубликовал в социальных сетях представитель организации Яхья Сариа. Более подробные планы не приводились.

Вооруженные силы Йемена продолжат блокировать израильские суда в Красном море и примут дальнейшие меры для полного выполнения этого решения, — говорится в сообщении.

Ранее Сариа заявил, что движение может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям, отметил он.

После этого «Ансар Аллах» захватило в акватории Красного моря грузовое судно Galaxy Leader, частично принадлежащее израильской компании. По данным СМИ, на борту находились 25 членов экипажа — представители Болгарии, Мексики, Румынии, Украины и Филиппин. При этом член политбюро группировки Хузама аль-Асада пообещал, что к экипажу будут относиться как к гостям.

Также сообщалось о том, что авианосец Военно-морских сил США сбил в Красном море несколько ударных дронов, запущенных, как утверждается, с территорий, подконтрольных хуситам в Йемене. В результате инцидента ни эсминец, ни его экипаж не пострадали.