Хуситы дали Байдену совет Хуситы призвали Байдена решать проблемы США вместо развязывания войн за рубежом

Лидер хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси призвал президента США Джо Байдена заняться решением проблем в собственной стране вместо разжигания войн в других государствах. В своем обращении, которое транслировалось в эфире телеканала Al Masirah, аль-Хуси напомнил Байдену о миграционном кризисе.

Американский президент вместо того, чтобы развязывать войны [в других государствах], должен сначала заняться кризисом в своей стране и проблемами, которые провоцирует проводимая им политика, — сказал лидер хуситов.

Аль-Хуси посоветовал Байдену уделить внимание ситуации на американо-мексиканской границе в Техасе. Лидер «Ансар Аллах» указал на напряженность, возникшую между властями штата и Вашингтоном в связи с миграционным кризисом.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти США показали себя «импотентами» в вопросах внутренней политики. Комментируя ситуацию в Техасе, он упомянул свой шутливый прогноз о создании Техасской Народной Республики, отметив, что такой сценарий становится все более реальным. По мнению Медведева, федеральные власти США оказались оторваны от действительности, которую перестали замечать на фоне военной поддержки Украины.