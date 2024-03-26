Bloomberg: в мире сформировался черный рынок терминалов Starlink

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Терминалы Starlink компании SpaceX (принадлежит миллиардеру Илону Маску) можно незаконно купить по всему миру, сообщает со ссылкой на источники Bloomberg. Черный рынок появился в регионах с невысоким качеством связи и потребностью в надежном интернете.

Starlink для личных и деловых коммуникаций применяют в Йемене и Судане, терминалы есть в находящейся под санкциями США Венесуэле. Купить устройства в Южной Африке можно через группы в соцсетях. Их легально активируют в Мозамбике, после чего оборудование доставляют через границу. Услуги можно оплатить международной картой. Этим пользуются ретейлеры по всему миру, отмечают источники агентства.

В начале года ряд СМИ на Западе и Украине сообщили, что российские военные пользуются системами Starlink. В SpaceX заявили, что компания не сотрудничает с правительством или Вооруженными силами России и не поставляла им Starlink.

Ранее в США начали проверку SpaceX. Инициаторами выступили демократы в палате представителей, которые заподозрили незаконное использование терминалов Starlink Россией. Конгрессменов Роберта Гарсию и Джейми Раскина интересует, применила ли компания меры, чтобы предупредить применение ее сервисов Россией в конфликте на Украине. Политики считают, что если Россия задействовала терминалы, то может иметь место нарушение санкций США.