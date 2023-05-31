Hürriyet: Путин и Зеленский приедут к Эрдогану

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут приехать в Турцию для переговоров с победившим на очередных выборах главы государства Реджепом Тайипом Эрдоганом после его инаугурации, сообщила журналистка издания Hürriyet Ханде Фират. По ее информации, российский лидер может совершить отдельный закрытый визит, после чего в страну прибудет и его украинский коллега.

В ходе этих визитов Путина и Зеленского, которые состоятся один за другим, будут обсуждаться ход конфликта и зерновой коридор, — рассказала Фират.

Она также сообщила, что в ходе недавнего телефонного разговора американский лидер Джо Байден сказал Эрдогану, что не считает давление Запада на Турцию справедливым. После этого, как утверждает журналистка, члены турецкой делегации подняли головы и переглянулись.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос визита Путина на инаугурацию Эрдогана остается открытым, поскольку пока глава государства не получал приглашения на церемонию. Представитель Кремля отметил, что в Турции, насколько ему известно, нет практики инаугурации с участием зарубежных лидеров. По словам Пескова, встреча Путина и Эрдогана «в какой-то перспективе» обязательно состоится, но пока конкретных сроков не намечено.

Зеленский ранее заявил в интервью южнокорейской газете Сhosun Ilbo, что ему было бы трудно о чем-то общаться с Путиным, пока войска РФ не выведут с Украины. Зеленский также рассказал, что российский лидер избегал разговора по телефону с ним на протяжении почти двух лет.