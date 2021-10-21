Human Rights Watch обвинила США в издевательствах над мигрантами

Организация Human Rights Watch сообщила о многочисленных случаях злоупотребления властью со стороны таможенной и пограничной служб США с 2016 по 2021 год. Представителей служб обвиняют в издевательствах над людьми, ожидавшими предоставления убежища. Об этом пишет The Guardian.
В документах, предоставленных организации,
Министерство внутренней безопасности США в ответ на заявление правозащитников сообщило, что не станет терпеть подобного поведения. Об этом заявил РИА Новости представитель ведомства. По его словам, с приходом нового руководства ведомство
Ранее сообщалось, что 19 сентября группа афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе США Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, совершила нападение на американскую военнослужащую. На военном объекте усилены меры безопасности. Расследование обстоятельств инцидента ведёт Федеральное бюро расследований.