Human Rights Watch обвинила США в издевательствах над мигрантами

Организация Human Rights Watch сообщила о многочисленных случаях злоупотребления властью со стороны таможенной и пограничной служб США с 2016 по 2021 год. Представителей служб обвиняют в издевательствах над людьми, ожидавшими предоставления убежища. Об этом пишет The Guardian.

В документах, предоставленных организации, зафиксировано более 160 случаев издевательств, включая случаи сексуального насилия над детьми и взрослыми. Также сообщалось, что людей заставляют подписывать бумаги, содержания которых они не понимают. Одному гондурасцу пограничник угрожал тюрьмой, «где его изнасилуют», если тот не откажется от прошения об убежище.

Министерство внутренней безопасности США в ответ на заявление правозащитников сообщило, что не станет терпеть подобного поведения. Об этом заявил РИА Новости представитель ведомства. По его словам, с приходом нового руководства ведомство провело внутреннюю проверку для устранения злоупотреблений и отстранения виновных от работы. При этом представитель не сообщил, принимаются ли меры для рассмотрения обвинений, выдвинутых правозащитниками.

Ранее сообщалось, что 19 сентября группа афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе США Форт-Блисс в штате Нью-Мексико, совершила нападение на американскую военнослужащую. На военном объекте усилены меры безопасности. Расследование обстоятельств инцидента ведёт Федеральное бюро расследований.