Художница создала жирафа-психотерапевта в помощь диснеевским принцессам

https://static.news.ru/photo/22592750-f69d-11ea-93f8-fa163e074e61_660.jpg Мария Гуадаррама Фото: guadascribbles/instagram.com

Венесуэльская художница Мария Гуадаррама публикует в своём Instagram рисунки на тему отношений, самооценки и психологического здоровья. В частности, на её картинках жираф задаёт диснеевским принцессам вопросы, наводящие на размышления об эмоциональном насилии.

Часть картинок уже переведены на русский язык. Они посвящены Мулан, Ариэль, Золушке, Белль и Жасмин. Жираф даёт им понять, что каждая из них совершала свой подвиг и подвергалась испытаниям только ради мужчины.

То есть, вы решили полностью измениться, чтобы соответствовать правилам его мира, — говорит Жираф Ариэль.

Рисунки уже активно обсуждаются в соцсетях, и не все комментаторы соглашаются с мнением художницы. В частности, в группе кавказских феминисток в Twitter женщины всерьёз обсуждают мотивы, которыми «на самом деле» руководствовались Ариэль и Мулан при выборе своего жизненного пути.

Как писал NEWS.ru, художница из Минска Яна Чернова написала картину, на которой изображена покрытая синяками девушка. На это её вдохновили протестные акции в Белоруссии. По словам художницы, она увидела фотографии избитых силовиками демонстрантов в Интернете. Там же прочитала рассказы тех, кого задерживали во время митингов. Чернова создала этюд «Гематома», а когда начали проходить акции женской солидарности, решила развить его тему. По её словам, на написание картины под названием «Белорусская Венера» ушло две недели. Чернова рассказала, что позировала ей девушка, участвовавшая в протестах, но не пострадавшая при этом. Для изображения следов побоев художница использовала фото, которые находятся в свободном доступе.