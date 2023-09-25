Huawei может помочь «Талибану» в слежке за афганцами Huawei ведет переговоры с «Талибаном» об установке камер видеонаблюдения

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Китайская компания Huawei ведет переговоры с «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) об установке камер видеонаблюдения в городах Афганистана, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в правительстве страны. Правозащитники опасаются, что камеры могут использовать для подавления инакомыслящих.

В настоящее время мы работаем над картой безопасности Кабула, которая составляется экспертами по безопасности. Работа занимает много времени, — заявил глава Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани.

Представители «Талибана» подчеркивают, что камеры видеонаблюдения будут установлены в Кабуле в целях борьбы с террористами «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Группировка ранее взяла на себя ответственность за ряд терактов, совершенных на территории Афганистана. Предполагается, что на установку камер уйдет несколько лет. При этом эксперты сомневаются, что в конечном счете Huawei согласится на сделку с «Талибаном». Это обусловлено тем, что у организации могут возникнуть проблемы с оплатой услуг.

Как сообщалось ранее, правительство талибов запретило все политические партии в Афганистане, что подтвердил министр юстиции страны Абдул Хаким Шараи. По его словам, деятельность политических партий противоречит национальным интересам страны и шариату.