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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо запланировал посещение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января.

По данным агентства Bloomberg, Гуайдо отправится в Европу сразу после конференции по борьбе с терроризмом, которая пройдёт в колумбийской столице Боготе 20 января. После завершения ВЭФ венесуэльский оппозиционер собирается поучаствовать в работе Межпарламентского союза в Брюсселе. Гуайдо может встретиться с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном. Это международное турне команда оппозиционера начала готовить ещё в конце 2019 года.

Как передавал NEWS.ru, 5 января Хуана Гуайдо отстранили от должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы. Его место занял провластный депутат Луис Парра. Оппозиционеры назвали случившееся парламентским переворотом. 7 января Гуайдо принёс присягу «временного президента» страны на заседании оппозиционного парламента.