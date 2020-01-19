Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо запланировал посещение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который пройдёт с 21 по 24 января.
По данным агентства Bloomberg, Гуайдо
Как передавал NEWS.ru, 5 января Хуана Гуайдо отстранили от должности главы Национальной ассамблеи Венесуэлы. Его место занял провластный депутат Луис Парра. Оппозиционеры назвали случившееся парламентским переворотом. 7 января Гуайдо принёс присягу «временного президента» страны на заседании оппозиционного парламента.
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