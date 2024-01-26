ВСУ теряют много людей под Артемовском из-за проблем с коммуникацией Российский снайпер Киря: ВСУ теряют много людей под Артемовском и сдаются в плен

Фото: МО Украины

Украинские подразделения, дислоцированные под Артемовском, несут серьезные потери и сдаются в плен, сообщил ТАСС старший снайпер группировки российских войск с позывным Киря. По его мнению, на ситуацию сильно влияет плохая коммуникация в рядах ВСУ. Он уточнил, что украинские солдаты не передают друг другу критически важную информацию.

Один из примеров: мы обнаружили их группу ротации. Троих отработали, остальные сбежали. И они не доложили следующей группе, которую мы тоже встретили, — уточнил он.

Еще один снайпер с позывным Чех рассказал, что украинские военные не выдерживают плотного натиска российской артиллерии, также активно работают снайперы. Силам ВСУ не хватает провизии и поддержки, в результате чего многие сдаются в плен, отметил он.

Был период, когда они [ВСУ] передвигались очень нагло, но мы это пресекли. После этого они передвигаются ползком, перекатами, вплоть до того, что стали сдаваться. Все непосредственно из-за того, что не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает, — рассказал военный.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о «блестящей» работе снайперов ЮВО в зоне СВО — они ликвидировали более 500 целей. Цели были поражены на территории Донецкой Народной Республики. Для выполнения задач российские снайперы используют современные винтовки, позволяющие вести стрельбу с расстояния в два километра.